ترمب يستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض 25 يونيو

قال البيت الأبيض في بيان، الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض يوم 25 يونيو حزيران.



وأضاف "يتطلع ترمب إلى تأكيد روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن. سيناقش الزعيمان القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك الإرهاب والتهديد، الذي تمثله إيران والأزمة في سوريا والعمل تجاه سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".