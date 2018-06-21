عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب يستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض 25 يونيو

المصدر: واشنطن - رويترز
رابط مختصر

قال البيت الأبيض في بيان، الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض يوم 25 يونيو حزيران.

وأضاف "يتطلع ترمب إلى تأكيد روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن. سيناقش الزعيمان القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك الإرهاب والتهديد، الذي تمثله إيران والأزمة في سوريا والعمل تجاه سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر