ترمب يوقع أمراً بإنهاء فصل الأسر على الحدود الأميركية

تراجع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الأربعاء عن سياسة هجرة سببت غضبا في الداخل والخارج بتوقيعه على أمر تنفيذي ينهي فصل الأطفال عن ذويهم إذا ضبطت الأسر وهي تعبر الحدود بين الولايات المتحدة و #المكسيك بطريقة غير قانونية.

وقال ترمب للصحافيين خلال توقيع الأمر "إنه يتعلق بإبقاء الأسر معا مع التأكد في نفس الوقت من أن لنا حدودا منيعة وقوية للغاية".

وسبق أن أصر ترمب على أنه لا يملك فعل شيء بشأن سياسة الفصل.



وقبل توقيع الأمر قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن سياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين قائمة كما هي.



وكان الرئيس الأميركي أعلن، الاثنين، أنه لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى "مخيم للمهاجرين".



وحذر أطباء من أن فصل الأطفال عن ذويهم يمكن أن يصيبهم بصدمة مزمنة.