خبيرة نووية كبيرة في إدارة ترمب تترك البيت الأبيض

كشف ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، الأربعاء، أن أندريا هول كبيرة الخبراء النوويين المشاركين في محادثات إنهاء برامج الأسلحة النووية في #كوريا_الشمالية تركت البيت الأبيض في إطار عملية "تناوب دورية".

وذكر مسؤول أميركي آخر أن جولي بنتز حلت بالفعل محل هول في منصب القائم بأعمال مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل في مجلس الأمن القومي.

من جهتها، لم ترد هول على طلب تعقيب.

يذكر أن هول انضمت إلى مجلس الأمن القومي في يونيو عام 2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وتولت منذ عام 2003 عددا من المناصب الحكومية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وانتشار الأسلحة.

ولعبت هول دورا بارزا في التحضير للقمة التي عقدت الأسبوع الماضي في سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية #كيم_يونغ أون.