مسؤول: إدارة ترمب ستوقف الإجراءات ضد الأسر المهاجرة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمه، أن إدارة الرئيس #دونالد_ترمب ستتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الآباء الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع أطفالهم.

وتلقى ضباط دوريات الحدود تعليمات بالتوقف عن إرسال الآباء الذين يصطحبون أطفالا إلى المحاكم الاتحادية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله: "نحن بصدد تعليق الملاحقة القضائية للراشدين الذين هم أعضاء في أسر إلى أن تتمكن إدارة الهجرة والجمارك من تزويدنا بالموارد التي تمكننا من مواصلة الاحتجاز".

وتراجع الرئيس الأميركي، الأربعاء، عن سياسة هجرة سببت غضبا في الداخل والخارج بتوقيعه على أمر تنفيذي ينهي فصل الأطفال عن ذويهم إذا ضبطت الأسر وهي تعبر الحدود بين الولايات المتحدة و #المكسيك بطريقة غير قانونية.

وقال ترمب للصحافيين خلال توقيع الأمر "إنه يتعلق بإبقاء الأسر معا مع التأكد في نفس الوقت من أن لنا حدودا منيعة وقوية للغاية".

وسبق أن أصر ترمب على أنه لا يملك فعل شيء بشأن سياسة الفصل.