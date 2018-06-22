البنتاغون يستعد لإيواء 20 ألف طفل من المهاجرين

طلبت وزارة الصحة الأميركية، الخميس، من وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون) الإعداد لاستقبال نحو 20 ألف طفل مهاجر في قواعد أميركية، بعد أن دخلوا الأراضي الأميركية من دون أولياء أمورهم.

وقال مسؤول في وزارة الصحة طلب عدم الكشف عن اسمه "طُلب من وزارة الدفاع تقديم دعمها إلى وزارة الصحة التي أكدت احتياجها إلى عشرين ألف سرير".

وأوضح أن هذه الأسرة ستخصص للأطفال غير المصحوبين بأولياء أمورهم.

وفي المرسوم الذي وقعه، الأربعاء، لوضع حد لفصل الأطفال عن عائلاتهم من المهاجرين غير الشرعيين، أعطى الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أمرا إلى وزارة الدفاع لتحضير أي بناء يمكن أن يستخدم لإيواء لاجئين، حتى ولو استدعى الأمر بناء منشآت جديدة.

وكانت وزارة الصحة تنوي منذ أسابيع عدة استخدام عدد من القواعد العسكرية الأميركية كثيرة العدد في جنوب الولايات المتحدة لإيواء مهاجرين من القصر وصلوا بمفردهم إلى الولايات المتحدة للالتقاء بأقرباء لهم.

وتم اختيار ثلاث قواعد.. اثنتان في #تكساس وواحدة في اركنسو.