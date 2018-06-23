البحرية الأميركية تخطط لإيواء 25 ألف مهاجر

كشفت وثيقة داخلية نشرت، الجمعة، أن سلاح البحرية الأميركي يفكر في إقامة مخيمات في قواعد جوية سابقة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين الإضافيين في الأشهر المقبلة، دعماً لسياسة الرئيس دونالد ترمب، التي تقضي بعدم التساهل مع المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوثيقة، التي نشرتها مجلة "تايم"، إن البحرية الأميركية يمكن أن تلبي طلب الرئيس دونالد ترمب بوضع أي سفينة يمكن أن تستخدم لإيواء المهاجرين، بتصرف السلطات وحتى ببناء منشآت جديدة عبر إقامة مخيمات "مؤقتة ومتواضعة" في مدارج هبوط لم تعد تستخدم.

ويمكن إيواء حوالي 25 ألف لاجئ في قواعد لم تعد تستخدم بالقرب من موبايل في ولاية ألاباما. وقدرت كلفة إدارة هذه المنشأة بـ233 مليون دولار لستة أشهر.

وتقترح الوثيقة أيضاً إنشاء مخيم لـ47 ألف شخص في منشأة بالقرب من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، و47 ألفاً آخرين في كامب ميدلتون أكبر قاعدة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) بالقرب من يوما بولاية أريزونا.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الإدلاء بأي تعليق حول هذه الوثيقة الداخلية التي لم تقررها السلطات العسكرية.

لكن ناطقاً باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تقدم أي طلب رسمي إلى وزارة الدفاع لإيواء مهاجرين.

وما زال مصير 2300 طفل فصلوا عن عائلاتهم على الحدود الأميركية مع المكسيك غير واضح بعد يومين على توقيع ترمب لقرار تفريق العائلات.

لكن الرئيس الأميركي أكد من جديد أنه ما زال ملتزماً بسياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين التي تهدف إلى منع تدفقهم من أميركا الوسطى.