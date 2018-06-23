طرد السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض من مطعم "بسبب ترمب"

طردت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، من مطعم في فرجينيا، الجمعة، لأنها "تعمل لصالح الرئيس دونالد ترمب" وهي أحدث مسؤول أميركي يتم طرده من أحد المطاعم لهذا السبب.

وذكر تقرير صحافي نقله موقع "فوكس نيوز" الأميركي أن ساندرز طردت من المطعم (ذا ريد هين ليكس)، في فيرجينيا على "أسس أخلاقية"، ونقل التقرير عن نادل قال إن ساندرز كانت في المطعم لدقيقتين قبل أن يطردها صاحب المطعم.

وأكدت ساندرز على حسابها في تويتر الحادث، وكتبت "الليلة الماضية طلب مني مالك مطعم (ذا ريد هين ليكس)، في فيرجينيا المغادرة لأنني أعمل مع الرئيس ترمب، وأنا امتثلت بأدب (..) دائماً أبذل قصارى جهدي للتعامل مع الناس، بما في ذلك الذين لا أتفق معهم، باحترام وسأظل أفعل ذلك".

وانتقد مغردون تصرف المطعم الذي اعتبروه مثيراً للاشمئزاز، ما دفع مطعماً آخر يحمل نفس الاسم إلى نفي أن يكون الفرع تابعاً له.

ومساء الثلاثاء الماضي، نغص محتجون عشاء وزيرة أميركية، محولين أمسيتها إلى إزعاج مستمر دفعها في النهاية إلى مغادرة المطعم.

وفي التفاصيل، قطع محتجون بصخب عشاء وزيرة الأمن الداخلي كريستن نيلسن في مطعم مكسيكي في واشنطن، وهم يرددون هتاف "عار عليك!"، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسة الهجرة التي فصل بموجبها أكثر من 2300 طفل عن آبائهم المهاجرين بطريقة سرية.