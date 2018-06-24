بعد فصلهم عن ذويهم.. أميركا تعود وتلم شمل ألفي طفل

قالت الحكومة الأميركية إن لديها 2053 طفلاً كانوا قد فصلوا عن آبائهم، بموجب سياسة "اللا تساهل" مع المهاجرين غير الشرعيين التي يتبعها الرئيس، دونالد ترمب، وإنها وضعت خططاً مفصلة لكيفية لم شمل الأسر.



وقالت وزارة الأمن الداخلي في وقت متأخر أمس السبت إن لديها ترتيبات لمواجهة انتقادات من محامين يمثلون آباء قالوا إنهم لم يروا أدلة كافية على وجود نظام جيد.



وذكرت الوزارة في بيان أنه تم بالفعل لمّ شمل 522 طفلا مع أسرهم وجاء البيان، بعد ثلاثة أيام من إنهاء ترمب لسياسة فصل الأطفال عن ذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن أثارت صور لأطفال في أقفاص موجة غضب شديدة في الداخل والخارج.



وذكرت الوزارة أن "حكومة الولايات المتحدة على علم بأماكن تواجد جميع الأطفال المحتجزين لديها، وتعمل على لم شملهم مع أسرهم".



وتأتي هذه التفاصيل الجديدة بعد حالة ارتباك استمرت أكثر من شهرين بشأن كيف يمكن للمهاجرين المحتجزين الذي يُنقلون بين منشآت تديرها إدارات حكومية مختلفة أن يجدوا أطفالهم، الذين أرسلوا إلى مراكز إيواء أو دور رعاية في مختلف أرجاء البلاد.



وقال البيان إن إدارة ترمب لديها خطة للمّ شمل الأطفال مع أسرهم بغرض ترحيلهم.



وقد تستغرق إجراءات الترحيل شهورا ولم يوضح البيان ما إذا كانت السلطات ستجمع شمل المهاجرين بأطفالهم خلال هذه الفترة. ولم يرد مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي على أسئلة عن العملية الموضحة في البيان.



وقال محامون ونشطاء تحدثوا مع المهاجرين إن كثيرين منهم يعتزمون طلب اللجوء، ولم يوضح البيان كيفية سير عملية لم الشمل في هذه الحالة.