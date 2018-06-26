ترمب يحقق أكبر انتصاراته.. "العليا" تؤيد قرار حظر السفر

حقق الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الثلاثاء، أحد أكبر الانتصارات خلال رئاسته، بعدما أيدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظرا غير قانوني على المسلمين.

وفي معرض تبريرها، قالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظرينتهك قانون الهجرة الأميركي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.

وبهذا، أيد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة. ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر، وأن من الممكن أن يضيف ترمب المزيد من الدول.

وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر، الذي أعلنه ترمب في سبتمبر، فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.

يذكر أن المحافظين يهيمنون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة.

وكان الرئيس الأميركي أصدر في يناير 2017 أي بعد أسابيع فقط من توليه مهمّة إدارة شؤون البلاد، قراراً تنفيذيّاً مثيراً للجدل يمنع بموجبه مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وشمل القرار كلا من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن والعراق، الذي رفع لاحقاً عن لائحة الحظر.