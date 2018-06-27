بولتون: ترمب سيطرح جميع القضايا في قمة مع بوتين

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب سيطرح "جميع القضايا" مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة مقبلة بين الزعيمين.

وأضاف بولتون الذي التقى في وقت سابق اليوم بوتين إنه لا يعتقد أن هناك "أي شيء غير عادي" في اجتماع #ترمب مع #بوتين.



وساعد بولتون في اتفاق موسكو وواشنطن على عقد القمة، وهي خطوة ستثير على الأرجح قلق بعض حلفاء الولايات المتحدة، ورد فعل غاضبا من بعض معارضي ترمب في الداخل.

وأعلن الكرملين، الأربعاء، أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريباً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب "في بلد ثالث"، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف لوكالات الأنباء الروسية "يمكنني القول إنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد قمة وحتى اتفاق على موعد ومكان" هذا اللقاء واللذين سيعلنان الخميس.

وأوضح أن اللقاء سيعقد "في بلد ثالث، وهو أمر عملي جداً بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة".

الخارجية الروسية: لافروف وبولتون ناقشا الوضع في سوريا وأوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء إن الوزير سيرغي لافروف ومستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا الوضع في سوريا وأوكرانيا والعلاقات الروسية الأميركية.

والتقى بولتون أيضاً، خلال زيارته لموسكو، بالرئيس فلاديمير بوتين.