تغريدة ترمب تطيح بمالكة مطعم الدجاجة الحمراء

استقالت مالكة مطعم "الدجاجة الحمراء" في ولاية فرجينيا من إدارة أعمال مجموعة محلية بعد يوم واحد من هجوم تويتري للرئيس الأميركي دونالد #ترمب على المطعم الاثنين، إثر قيام المالكة بطرد المتحدثة الصحافية للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، وعائلتها من المطعم، الجمعة، بسبب عملها في إدارة ترمب.

وأعلنت ستيفاني ويلكينسون، وهي شريك في ملكية مطعم "ريد هين" أو الدجاجة الحمراء، تنحيها عن منصب المديرة التنفيذية في "مين ستريت ليكسينغتون"، وهي جمعية معنية بالتنمية الاقتصادية وتتولى إدارة المطعم.

وقبلت إليزابيث أوتلاند برانر، رئيسة الجمعية، استقالة ويلكينسون صباح الثلاثاء.

وكتبت برانر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بالنظر إلى أحداث عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شعرت ستيفاني أنه من الأفضل لاستمرار نجاح الجمعية، التنحي عن إدارة أعمالها"، نقلا عن موقع "فوكس نيوز".

وتظاهر جمهوريون ومؤيدون لترمب أمام المطعم المحلي الكائن في مدينة ليكسينغتون بولاية فرجينيا عقب طرد مساعدة ترمب، وبات نجاح المطعم الذي يعتمد على تقديم أغذية عضوية من المزارع إلى المستهلك مباشرة في خطر داهم.

موضوع يهمك رد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الاثنين، على واقعة طرد المتحدثة الصحافية لـ#البيت_الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، من مطعم... انتقم لطرد مساعدته.. ترمب "يدمر" مطعم الدجاجة الحمراء أميركا

وقالت ويلكينسون لصحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق: "لست مهووسة بالمواجهات، لدي عمل، وأريد أن يزدهر، ولكنها لحظة في ديمقراطيتنا يضطر المواطنون فيها إلى اتخاذ قرارات غير مريحة من أجل الحفاظ على أخلاقهم"، في إشارة إلى احتجاجها على سياسة إدارة ترمب الخاصة بفصل الأطفال عن أسر المهاجرين غير الشرعيين القادمين من حدود المكسيك.

ووصف ترمب المطعم بأنه "قذر" من الداخل والخارج على السواء، في هجوم عنيف أطاح على الفور بالمتورطة في طرد مساعدة الرئيس.

وفور طردها، غادرت المتحدثة الصحافية للبيت الأبيض على الفور، وهاجمت مالكة المطعم في تغريدة، وقالت إن تصرف المالكة يعبر عن شخصيتها، وإنها ستواصل احترام الأشخاص الذين تختلف معهم.