صلة وثيقة بين مدير حملة ترمب ومقرب من بوتين

أظهر طلب إصدار مذكرة تفتيش كشف النقاب عنه، الأربعاء، صلات أوثق مما كان معروفاً من قبل بين المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الانتخابية، بول مانافورت، وقطب أعمال روسي له صلات وثيقة بالكرملين.

وفي شهادة ملحقة بطلب مذكرة التفتيش، الذي تم تقديمه في تموز/يوليو 2017، قال ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه راجع الإقرارات الضريبية لشركة يملك فيها مانافورت وزوجته حصة مسيطرة، وإنها كشفت عن قرض قيمته 10 ملايين دولار من رجل أعمال روسي يدعى أوليغ دريباسكا.

ووافقت السلطات على طلب تفتيش شقة مانافورت في فرجينيا، ما أتاح أدلة مهمة بالنسبة للاتهامات التي وجهها المحقق الخاص، روبرت #مولر، إلى مانافورت في إطار تحقيقه في تدخل #روسيا المزعوم في الحملة الرئاسية عام 2016.

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ويحقق مولر في الروابط المالية بين مانافورت ودريباسكا، وهو أحد أقطاب قطاع المعادن ومعروف بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير #بوتين.

وكان دريباسكا من بين رجال الأعمال الروس الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم في نيسان/أبريل الماضي.