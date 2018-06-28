عقب قمة ترمب.. كوريا الشمالية تواصل برنامجها النووي

أكدت منظمة مراقبة، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية تواصل تطوير البنية التحتية في مركز "يونغبيون" للبحوث النووية بوتيرة سريعة.

وقال موقع "38 نورث"، وهو منظمة بحثية تراقب الوضع في كوريا الشمالية بتمويل مشترك من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يوم 21 يونيو يقطع بأن بيونغ يانغ لم تتراجع عن تفعيل منشآتها النووية.

وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون خلال قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة خلال مايو الماضي بنزع الأسلحة النووية، ولكن لم يتم الإعلان عن برنامح تفصيلي، وهو ما أثار شكوكا في جدية بيونغ يانغ.

وأعلنت كوريا الشمالية في مايو إغلاق موقع مهم للتجارب النووية بحضور صحافيين.

وفي تقرير يعتمد على التحليل العلمي لصور الأقمار الاصطناعية، رصد موقع "38 نورث" بتفصيل مطول طبيعة التحسينات والتعديلات التي أدخلتها بيونغ يانغ على مركز "يونغيبون" للبحوث النووية.

وتناول التقرير تعديل نظام التبريد لمفاعل إنتاج البلوتونيوم، واكتمال تشييد مبنيين غير صناعيين على الأقل، أحدهما قرب برج التبريد، ربما للاستخدام من قبل المسؤولين الزائرين. وكذلك الانتهاء من بناء مكتب هندسي جديد، واستمرار تطوير مرافق الدعم في جميع أنحاء المجمع.

وتفصيلا ذكر التقرير أن "التعديلات التي أدخلت على نظام تبريد مفاعل إنتاج البلوتونيوم تبدو كاملة"، مشيرا إلى "اكتمال تطوير مبنى هندسي في منطقة مفاعل الماء الخفيف التجريبي وبدء تشييد مبنى صغير، مشابه لمبنى جديد عند المختبر الإشعاعي الكيمياوي".

ورصدت الصور إجمالا حالة نشاط في المركز تتمثل في حركة شاحنات وسيارات وروافع مستمرة.

وأشار التقرير في خاتمة ملخصه إلى أنه "لا ينبغي النظر إلى العمل المستمر في منشأة يونغبيون في ضوء تعهد كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي"، موضحا أنه من المتوقع أن يمضي البرنامج النووي في البلاد كالمعتاد "حتى تصدر أوامر محددة في هذا السياق من بيونغ يانغ".

وكتب جيني تاون، مدير تحرير "38 نورث" على "تويتر" أن التحسينات في "يونغيبون" تكشف ضرورة التوصل إلى "صفقة فعلية" مع بيونغ يانغ، وليس مجرد إشارة إلى تحقيق "أهداف نبيلة".