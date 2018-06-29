لأول مرة منذ عقود.. أميركا تخسر رئاسة منظمة الهجرة

رفضت الدول الأعضاء في منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، مرشح الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب لتولي إدارتها، ساحبين بذلك من الولايات المتحدة سلطتها التاريخية على الهيئة.

وتم استبعاد #كين_ايزاكس الذي يواجه اتهامات بالتعصب ضد المسلمين بعد ثلاث جولات تصويت، وفق ما ذكر مصدر مطلع، ما حصر المنافسة بين المديرة المساعدة الحالية للمنظمة لورا ثومبسن من كوستاريكا، والسياسي البرتغالي #انتونيو_فيتورينو، الذي شغل في الماضي منصب المفوض الأوروبي للعدل.

وفي النهاية، فاز فيتورينو، الجمعة، بمنصب المدير العام لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية على "تويتر" أن "أنطونيو مانويل دي كارفالهو فيريريا فيتورينو انتخب مديرا عاما للمنظمة"، بعد تصويت تم خلف الأبواب المغلقة ودام نحو خمس ساعات.

وباستثناء فترة واحدة بين العامين 1961 و1969، كان مدير منظمة الهجرة الدولية أميركيا على مدى تاريخها الممتد منذ 67 عاما.

ومرشح ترمب، ايزاكس، هو المدير التنفيذي لمنظمة "ساماريتانز بورس" المسيحية الخيرية، ويُعرف بتعصبه ضد المسلمين.

ويحل فيتورينو محل الدبلوماسي الأميركي المخضرم، وليام ليسي سوينغ، الذي شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة في إطار مسيرة مهنية استمرت نحو نصف قرن.