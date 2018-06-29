شاهد اعتقال مئات النساء في مظاهرة ضد ترمب

أوقفت الشرطة الأميركية أكثر من 500 امرأة، بينهن عضو في #الكونغرس الأميركي في مبنى #الكابيتول، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاج على سياسة الرئيس #دونالد_ترمب المتعلقة بالهجرة، والتي أدت إلى فصل الآلاف من أفراد الأسر على الحدود مع المكسيك.

وقالت شرطة الكابيتول إنه تم توجيه تهمة التظاهر بدون ترخيص إلى 575 شخصا كانوا يشاركون في اعتصام في باحة أمام أحد مباني مجلس الشيوخ، وتم إخطارهم بذلك في مكان التظاهر قبل إطلاق سراحهم.

والعديد من الذين تم توقفيهم كانوا يغنون ويطلقون هتافات ويلتفون ببطانيات فضية كتلك التي أعطيت لأطفال مهاجرين في مراكز احتجاز.

وكانت عضو الكونغرس براميلا جايابال من بين الموقوفات. وكتبت على "تويتر": "لقد تم اعتقالي مع أكثر من 500 امرأة خلال مسيرة نسائية لنقول إن سياسة عدم التساهل القاسية لدونالد ترمب لن تتواصل. ليس في بلادنا وليس باسمنا"، وأرفقت التغريدة بعنوان المسيرة النسائية (وومنز مارتش) وعنوان ترمب على تويتر (ريل دونالد ترمب).

وقالت الممثلة سوزان ساراندون إنها اعتقلت أيضا في واشنطن الخميس، حيث كان عدد من الأشخاص قد تجمعوا احتجاجا أمام وزارة العدل. وكتبت النجمة الهوليودية: "اعتقلنا. ابقين قويات. واصلن الكفاح" وأرفقت التغريدة بوسم #نساء يعصين (وومن ديس اوباي).

ورفعت المتظاهرات في مبنى هارت التابع لمجمع مجلس الشيوخ لافتات كتب عليها: "أغلقوا جميع مراكز الاحتجاز" و"العائلات يجب أن تبقى مجتمعة باسم الحرية".

ونشرت عضو الكونغرس كيرستن غيليبراند فيديو للتظاهرة، وقالت إن النسوة كن يتظاهرن احتجاجا "سياسة إدارة ترمب غير الإنسانية لفصل عائلات على الحدود".

وبذل ترمب والكونغرس جهودا مضنية لحل أزمة تسببت بفصل أكثر من ألفي طفل عن أهاليهم المهاجرين منذ إعلان الإدارة سياسة "عدم التساهل" على الحدود مطلع أيار/مايو.

وتفرض تلك السياسة تطبيقا صارما لقوانين تأمر باعتقال أي شخص يقبض عليه أثناء عبوره بشكل غير شرعي، وإحالته إلى المحاكمة.

وطلب ترمب وقف فصل العائلات في أعقاب انتقادات عالمية من ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، لكن الكونغرس لم يتمكن من حل الأزمة التي ما زالت مستمرة.

وقالت غيليبراند: "الذي تفعله الإدارة الآن هو خطأ أخلاقي، و(تصرف) لا إنساني يتعين أن يتوقف".