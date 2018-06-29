بومبيو يدعو لمحاسبة خامنئي.. "إنه يطيل معاناة اليمنيين"

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن دعم #إيران لميليشيات #الحوثي في اليمن لا يسمح فقط بمهاجمة دول الجوار، بل يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

ودعا بومبيو، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إلى ضرورة محاسبة مرشد النظام الإيراني، علي #خامنئي، على زعزعة استقرار أمن الخليج وإطالة معاناة الشعب اليمني.

#Iran’s support for Houthis in Yemen not only enables attacks on Saudi Arabia & UAE, but also risks increasing Yemen's already massive humanitarian crisis. Ayatollah Khamenei must be held accountable for destabilizing Gulf's security & prolonging suffering of the Yemeni people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 28, 2018

وحضت الولايات المتحدة، الأربعاء، شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران رداً على "سلوكها الخبيث" في الشرق الأوسط.

موضوع يهمك أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، خلال جلسة مجلس الأمن النصف سنوية، الأربعاء، أن نتائج... الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية السعودية

وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إنه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب".

وتابع كوهين: "لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" في الشرق الأوسط.

وفي كلمته، اتهم كوهين إيران بأنها تزوّد الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة إلى اليمن.