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بومبيو يدعو لمحاسبة خامنئي.. "إنه يطيل معاناة اليمنيين"

المصدر: دبي- العربية.نت
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، أن دعم #إيران لميليشيات #الحوثي في اليمن لا يسمح فقط بمهاجمة دول الجوار، بل يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

ودعا بومبيو، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إلى ضرورة محاسبة مرشد النظام الإيراني، علي #خامنئي، على زعزعة استقرار أمن الخليج وإطالة معاناة الشعب اليمني.

وحضت الولايات المتحدة، الأربعاء، شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على إيران رداً على "سلوكها الخبيث" في الشرق الأوسط.

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وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إنه "في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب".

وتابع كوهين: "لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث" في الشرق الأوسط.

وفي كلمته، اتهم كوهين إيران بأنها تزوّد الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة إلى اليمن.

كلمات دالّة

#إيران, #معناة, #أمن, #الحوثي, #خامنئي, #استقرار, #اليمن

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