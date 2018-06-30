الكشف عن هوية مهاجم صحيفة أميركية.. مغتصب "غاضب"

أعلنت الشرطة الأميركية، الجمعة، أن منفذ هجوم دامٍ في مكاتب صحيفة في أنابوليس، تحصن خلف باب خلفي بهدف "قتل أكبر عدد ممكن" من الأشخاص، موضحة أنه سعى منذ سنوات للانتقام من الصحيفة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاماً، ويدعى جارود راموس من ولاية مريلاند، استخدم بندقية اشتراها بطريقة قانونية في الهجوم الذي أدى إلى مقتل خمسة من موظفي صحيفة "كابيتال غازيت"، وإصابة اثنين آخرين بجروح، الخميس.

وأمر قاضٍ بحبس راموس بدون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة، ووجهت له خمسة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، بحسب ما أعلنه مدعي المقاطعة ويس آدامز للصحافيين.

وقال آدامز إن القرار صدر بناء على أدلة تشير إلى "هجوم منسق" على الصحيفة في عاصمة ماريلاند، منها "التحصن خلف باب خلفي واستخدام تكتيك لتصيد الضحايا الأبرياء وإطلاق النار عليهم".

كما أكدت الشرطة أن راموس المقيم في لوريل المجاورة بولاية ماريلاند، كان يكن ضغينة قديمة للصحيفة على خلفية مقالة نشرت في 2011 عن قضية تحرش جنائي رفعت ضده من أحد زملاء المدرسة الثانوية.

من جهتها، كشفت صحيفة "كابيتال غازيت"، أن المهاجم سبق أن رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة وأحد كتابها في عام 2012، على إثر قصة إخبارية نشرتها الصحيفة عام 2011 غطت قضية تحرش جنائي ضد راموس.