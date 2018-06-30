ترمب يثير شكوكاً في موقف أميركا من ضم روسيا للقرم

أثار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الجمعة، شكوكاً في موقف الولايات المتحدة من قضية القرم، عندما رفض أن يستبعد على نحو قاطع الاعتراف بضم شبه الجزيرة، التي كانت تتبع أوكرانيا، إلى روسيا.

وقال ترمب ببساطة: "سنرى"، رداً على سؤال على متن الطائرة الرئاسية، الجمعة، حول اعتراف أميركي محتمل بضم #القرم من قبل موسكو في 2014، والذي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقوة.

وذكر ترمب أن "الرئيس (الأميركي السابق باراك) أوباما هو من سمح بحصول ذلك".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيبحث الصراعات في أوكرانيا وسوريا في اجتماعه المزمع مع نظيره الروسي #فلاديمير_بوتين في هلسنكي الشهر القادم.

وأضاف ترمب في حديثه للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى نيوجيرسي، أنه سيطرح في الاجتماع أيضا قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.

وكان مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، أعلن، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريباً، بين الرئيسين الروسي والأميركي "في بلد ثالث"، بعد المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

والخميس، قال الكرملين إن القمة ستكون في 16 يوليو المقبل في هلسنكي عاصمة فنلندا وأكبر مدنها.

وكان ترمب كلف مستشاره للأمن القومي بالسفر إلى موسكو لطرح إطار هذه القمة المنتظرة بهدف تحسين العلاقات بين البلدين، والتي لم تصل إلى هذا المستوى المتدني منذ الحرب الباردة، على خلفية النزاع السوري والأزمة الأوكرانية، واتهام موسكو بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.