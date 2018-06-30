ترمب ينفي نيته الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

ولدى سؤاله عن تقارير صحافية حول نيته الانسحاب من المنظمة، قال ترمب على متن الطائرة الرئاسية اير فورس وان "أنا لا أعتزم الانسحاب" منها.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، نفى أنباء عن اعتزام الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

ونشر موقع "أكسيوس" الأميركي، خبراً نقل فيه عن مسؤولين (لم يسمهم) شاركوا في مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الأخير يرغب في الانسحاب من المنظمة، في خطوة قد يكون لها تأثيرات كارثية على التجارة العالمية.

وقال منوتشين، في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية: "خبر أن ترمب يريد أن تنسحب الولايات المتحدة من المنظمة مزيف وغير صحيح".

وأضاف أن "الخبر فيه مبالغة. الرئيس كان واضحاً معنا ومع الآخرين، بأن لديه مخاوف بشأن المنظمة العالمية"، معرباً عن اعتقاده بأن "هناك جوانب غير عادلة، وأن الصين وغيرها استغلوا المنظمة، لكننا الآن نركز على تجارة حرة".

واتبعت إدارة ترمب، في الأشهر الأخيرة، سياسة حمائية شملت عدداً من الدول، بينها دول حليفة لواشنطن، ما دفع أميركيين إلى انتقاد سياسته التي "ستتسبب بعزل أميركا".

وفي يونيو الجاري، دخلت حيّز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب (25%) والألمنيوم (10%) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.