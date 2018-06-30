استمع إلى ترمب يهاتف كوميديا انتحل شخصية سيناتور

نجح المقدم الفكاهي، #جون_ميليندز، في انتحال شخصية السيناتور الديمقراطي من نيو جيرسي، #روبرت_منديز، ليقيم مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الأربعاء عندما كان الأخير على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان".

وبثّ الفكاهي ملفاً رقمياً صوتياً على منصته "ذي ستاتيرنغ جون بودكاست" يسمع فيه صوتاً يبدو أنه صوت ترمب.

وجاء في التسجيل: "مررتَ بمرحلة عصيبة وأظن أنه كان في الأمر بعض الإجحاف، لكن تهانينا"، في سياق ما يبدو حديثا موجها من ترمب إلى "السيناتور" الذي لوحق في فترة من الفترات بتهمة الفساد قبل التخلي عن الملاحقات في حقه.

وواصل ترمب والسيناتور المزيف الحديث متطرقين إلى مسائل جادة مثل إقرار قانون الهجرة، والمرشحين لخلافة موقع القاضي أنتوني كينيدي المستقيل في المحكمة العليا.

وكشف المقدم الفكاهي أنه اتصل بالبيت الأبيض مدعيا أنه أحد معاوني السيناتور، بعد أن ترك رقم هاتفه وفي نهاية المطاف رُبط الاتصال بالرئيس الأميركي الذي كان على متن طائرة "اير فورس وان".

ولم يرد البيت الأبيض بعد ظهر الجمعة على طلبات الاستفسار عن ملابسات هذه الحادثة الغريبة، التي تطرح تساؤلات عدة حول البروتوكول المتبع للتواصل مع الرئيس.