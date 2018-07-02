FBI: إحباط مخطط لأحد أنصار القاعدة لشن هجوم يوم 4 يوليو

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، الاثنين، توقيف شخص مقرب من تنظيم #القاعدة خطط لتنفيذ هجوم خلال عرض 4 تموز/يوليو في كليفلاند في ولاية #أوهايو.

وقال مكتب الأف بي آي إن ديميتريوس ناتانيال بيتس، الذي يسمي نفسه كذلك عبد الرحيم رفيق أبلغ عميلا متخفيا أنه يريد تحميل شاحنة صغيرة أو عربات أخرى بالمتفجرات، واستهداف أفراد من الجيش وعائلاتهم خلال الاحتفال باليوم الوطني الأميركي، الأربعاء.

وأوقف المشتبه به ذو السجل العدلي الحافل وأودع السجن، الأحد، ووجهت إليه التهمة بدعم منظمة إرهابية.

وقال الضابط المكلف بالقضية ستيف انتوني خلال مؤتمر صحافي إن الموقوف كان هدفه "قتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم".

وكانت الشرطة الفيدرالية تراقب منذ أشهر ديميتريوس بيتس المولود في الولايات المتحدة، بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعرب عن رغبته في استخدام العنف المسلح.

وقال أنتوني إن "تعليقاته على فيسبوك كانت مقلقة بصراحة".

وكانت كليفلاند الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى، تنوي إقامة عرض للألعاب النارية الأربعاء على غرار العديد من المدن الأميركية في يوم عيد الاستقلال.