صورة مناصر القاعدة.. الذي خطط لحمام دم أميركي بـ4 يوليو

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الاثنين مخططا للقاعدة كان ينوي استهداف موكب جماهيري في احتفالات الرابع من يوليو (يوم عيد الاستقلال الأميركي).

أما معد "حمام الدم" هذا، الذي أوقف، فهو ديميتريوس نثنيل بيتس، مناصر القاعدة، أو المتعاطف مع التنظيم الإرهابي، والبالغ من العمر 48 عاماً.

فقد كان ينوي مهاجمة موكب الرابع من يوليو فيكليفلاند بولاية#أوهايو من ضمن مخططات أخرى، كما أعرب عن اهتمامه بتنفيذ هجوم في #فيلادلفيا.

1) #FBI thwarts plot by 48 year old #alQaeda supporter Demetrius Nathaniel Pitts (AKA Salah ad-Deen Osama Waleed, Abdur Raheem Rafeeq) to attack 4th of July Parade in #Cleveland #Ohio. Pitts also expressed interest to carry out an attack in #Philadelphia pic.twitter.com/5BbHkuQRZ8 — Rita Katz (@Rita_Katz) July 2, 2018

تعليقات على فيسبوك كشفته

أما قصة تعاطف بيتس مع #القاعدة الذي لا يزال رغم مقتل رأس التنظيم #أسامة_بن_لادن ، يهدد الغرب، فتعود على ما كشفته التحقيقات الأميركية إلى العام 2017.

ففي "بوست" على فيسبوك في يناير2017، كتب بيتس، بحسب ما كشف موقع سايت الأميركي الذي يعنى بأخبار التنظيمات الإرهابية، "نحن كمسلمين نحتاج إلى بداية ما. علينا أن نتدرب يومياً. نحن بحاجة إلى معرفة كيفية إطلاق النار. رمي القنابل اليدوية. مراقبة الغابات".

وأوقف المشتبه به ذو السجل العدلي الحافل وأودع السجن، الأحد، ووجهت إليه التهمة بدعم منظمة إرهابية.

وقال الضابط المكلف بالقضية ستيف أنتوني خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن الموقوف كان هدفه "قتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم".

وكانت الشرطة الفيدرالية تراقب منذ أشهر ديميتريوس بيتس المولود في الولايات المتحدة، بعدما نشر على مواقع رسائل مؤيدة للقاعدة.

يذكر أن كليفلاند الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى، كانت تنوي إقامة عرض للألعاب النارية الأربعاء على غرار العديد من المدن الأميركية في يوم عيد الاستقلال.