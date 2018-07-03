لافروف يستقبل برلمانيين أميركيين قبل قمة ترمب وبوتين

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفداً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء في موسكو قبل قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد #ترمب في 16 تموز/يوليو في هلسنكي.

وقال السناتور ريتشارد شيلبي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: "نعترف بأن العالم سيكون أفضل إذا تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا وتفاهمتا بشكل أفضل ووضعتا بعض الخلافات جانبا".

وأضاف السناتور الجمهوري عن الاباما في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: "نحن نتنافس لكننا لسنا بالضرورة خصوما. نأمل أن يكون ما يصدر عن لقاء بوتين وترمب في هلسنكي بداية، ربما، يوم جديد".

من جهته، صرّح وزير الخارجية الروسي، متحدثاً باللغة الإنكليزية، أنه يأمل أن تشكل زيارة أعضاء مجلس الشيوخ "رمزا لاستئناف العلاقات بين البرلمانيين الأميركي والروسي. أعتقد أن استئناف الحوار سيكون حدثا مناسبا جدا عشية اللقاء بين الرئيسين".

ويفترض أن يلتقي الوفد بعد ذلك ممثلين عن مجلسي الدوما والاتحاد الروسي. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين إنهم لن يلتقوا فلاديمير #بوتين.

وأكد أن "ذلك لن يؤثر على كثافة الاتصالات مع ضيوفنا"، موضحاً أن الكرملين "مقتنع بأن العلاقات بين البرلمانات من أهم عوامل العلاقات الثنائية".