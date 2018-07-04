البيت الأبيض: أميركا لا تعترف بضم روسيا للقرم

أكد البيت الأبيض مجددا موقفه المتمثل في عدم اعتراف الولايات المتحدة بضم شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان جيدلي، للصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقل الرئيس دونالد ترامب إلى غرب فرجينيا "نحن لا نعترف مطلقاً بمحاولات روسيا ضم القرم".

ويعتزم ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في 16 يوليو تموز بهلسنكي.

وكان الكرملين أعلن أن قمة هلسنكي يمكن أن تناقش "كل المواضيع" باستثناء القرم.

والجمعة أثار ترمب شكوكا حول موقف الولايات المتحدة من قضية القرم، عندما لم يستبعد بشكل واضح إمكانية الاعتراف بضم روسيا شبه الجزيرة إليها.