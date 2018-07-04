وينفري عن الترشح لرئاسة أميركا: لن أستطيع.. سيقتلني!

أكدت نجمة التلفزيون الأميركية أوبرا وينفري مجددا أنها لن ترشح نفسها للرئاسة، قائلة إن الإقدام على خطوة كهذه "سيقتلها"، لتضع بذلك حدا لتكهنات ثارت حول احتمال ترشحها عام 2020.

وتطرقت وينفري لهذا الموضوع من جديد في مقابلة مع مجلة "فوج" البريطانية بعد أن كثر الحديث حول ما إذا كانت تتطلع للبيت الأبيض في أعقاب كلمتها المؤثرة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام.

وقالت وينفري للمجلة التي نشرت صورتها على غلاف عدد أغسطس/آب "في ذلك الهيكل السياسي.. وسط كل هذه الأكاذيب وكل هذا الهراء والقبح والحماقة وكل ما يدور في الغرف الخلفية.. أشعر أنه لا يمكنني أن أعيش.. لن أستطيع فعل ذلك. هذا ليس عملا نظيفا.. سيقتلني".

كانت الكلمة التي أدلت بها وينفري لدى تسلمها جائزة الغولدن غلوب (الكرة الذهبية) عن مجمل أعمالها وعبرت فيها عن دعمها لضحايا سوء السلوك الجنسي، وأشادت بالنساء اللاتي كشفن عن وقائع تحرش وانتهاكات في هوليوود وأماكن أخرى قد قوبلت باستحسان بالغ.

وقالت وينفري لمجلة "فوج" التي نشرت مقتطفات من المقابلة على موقعها الإلكتروني "الناس يقولون (هذه أوقات حالكة) لكن ماذا لو أننا غيرنا هذا النموذج؟ فأنا أرى الأمر بطريقة مختلفة"، مشيرة إلى حركة (#مي تو) و(تايمز أب).

وتابعت "أنا أرى (أليس من الرائع أننا نستفيق؟). تحملت المرأة جنونا لسنوات".

وتحدثت وينفري أيضا عن حضورها حفل زفاف الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا على الممثلة الأميركية ميغان ماركل في مايو/أيار، والذي شاهده الملايين في أنحاء العالم وتحدث فيه الأسقف الأميركي الإفريقي الأصل مايكل كيري عن سلطان الحب.

وقالت "تملكني شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث بفعل الحب.. قداسة الأب كيري كان على حق".