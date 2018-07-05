أميركا ترد على تهديد إيران .. "سنحمي الحركة بمضيق هرمز"

رد متحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، التي هدد خلالها بمنع صادرات نفط دول المنطقة، والتي فسرت على أنها تهديد بإغلاق #مضيق_هرمز، ملمحاً إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحمون الحركة التجارية في مضيق هرمز.

وقال القائد بيل اربن، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" إن القوات الأميركية وحلفاءها الإقليميين "مستعدون لضمان حرية الحركة وتداول التجارة الحرة وفقاً لتصاريح القانون الدولي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد الثلاثاء، خلال تصريحات له على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

من جهته، أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم #سليماني ، بتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني.

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وأكد سليماني في رسالة وجهها لروحاني، الأربعاء، على أن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

كما انضم قائد آخر بالحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إلى قائمة المهددين بمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج العربي.

وقال العميد إسماعيل كوثري، نائب قائد قاعدة " ثار الله" بالحرس الثوري، في مقابلة مع وكالة "نادي المراسلين الشباب": "إن إيران لن تسمح بمرور أي شحنة نفط في مضيق هرمز إذا كانوا يريدون وقف صادرات النفط الإيراني"، حسب تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت منذ أيام عن أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام، رغم اعتراض الدول المستوردة.

وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية، براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.