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بعد سلسلة فضائح طالته.. ترمب يقيل وزير البيئة

المصدر: واشنطن – فرانس برس
سكوت برويت رئيس لوكالة حماية البيئة
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، #استقالة #وزير_البيئة سكوت برويت بعد سلسلة فضائح مرتبطة بسلوكه الشخصي واستخدامه أموالا عامة.

وكتب ترمب على تويتر "قبلت #استقالة_سكوت_برويت من منصبه كرئيس لوكالة حماية البيئة"، وذلك بعد أشهر من التكهنات حول مصير المدعي العام السابق في أوكلاهوما.

ورحب ترمب بـ"العمل الاستثنائي" الذي قام به برويت، لكنه لم يعط تفاصيل بشأن أسباب استقالته.

في نيسان/أبريل، دافع الرئيس الأميركي بقوة عن برويت في مواجهة مزاعم فساد متعلقة بإنفاقه الباذخ على أمنه الشخصي وسفره من أموال دافعي الضرائب.

وتمحورت الانتقادات بحق برويت حول تقارير تبرز طلبه تعيين حراس إضافيين، وقراره زيادة رواتب مساعديه.

وكان برويت قد دافع في وقت سابق عن نفسه في تصريحات صحافية، مؤكدا أن الانتقادات بخصوص استئجاره شقة لقاء مبلغ بسيط ليست إلا نتيجة تحركات أعداء ترمب في واشنطن والذين "سيفعلون أي شيء" لمنع تنفيذ مخططات الرئيس.

كلمات دالّة

#استقالة سكوت برويت, #استقالة, #وزير البيئة, #ترمب

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