بعد سلسلة فضائح طالته.. ترمب يقيل وزير البيئة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، #استقالة #وزير_البيئة سكوت برويت بعد سلسلة فضائح مرتبطة بسلوكه الشخصي واستخدامه أموالا عامة.

وكتب ترمب على تويتر "قبلت #استقالة_سكوت_برويت من منصبه كرئيس لوكالة حماية البيئة"، وذلك بعد أشهر من التكهنات حول مصير المدعي العام السابق في أوكلاهوما.

ورحب ترمب بـ"العمل الاستثنائي" الذي قام به برويت، لكنه لم يعط تفاصيل بشأن أسباب استقالته.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٥ يوليو ٢٠١٨

في نيسان/أبريل، دافع الرئيس الأميركي بقوة عن برويت في مواجهة مزاعم فساد متعلقة بإنفاقه الباذخ على أمنه الشخصي وسفره من أموال دافعي الضرائب.

وتمحورت الانتقادات بحق برويت حول تقارير تبرز طلبه تعيين حراس إضافيين، وقراره زيادة رواتب مساعديه.

وكان برويت قد دافع في وقت سابق عن نفسه في تصريحات صحافية، مؤكدا أن الانتقادات بخصوص استئجاره شقة لقاء مبلغ بسيط ليست إلا نتيجة تحركات أعداء ترمب في واشنطن والذين "سيفعلون أي شيء" لمنع تنفيذ مخططات الرئيس.