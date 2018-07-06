بلهجة ساخرة.. ترمب يعلن استعداده للقاء بوتين

أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب "استعداده" للقاء نظيره الروسي فلاديمير #بوتين، مستخدما لهجة ساخرة في الرد على صحافيين طرحوا أسئلة بشأن افتقاره إلى الخبرة والإعداد، بحسب "فرانس برس".

وقال الرئيس الأميركي: "بوتين مستعد جدا، ولكن هل سيكون ترمب مستعدا؟"، هازئا بذلك من تساؤلات طرحها بعض الخبراء بشأن اللقاء الذي سيجمعه برجل #الكرملين القوي في السادس عشر من تموز/يوليو في هلسنكي بفنلندا.

وأضاف: "تعرفون أن الرئيس بوتين من الـ كي جي بي (جهاز الاستخبارات السوفياتي)" في إشارة إلى المهمات السابقة للرئيس الروسي.

وتابع ترمب خلال تجمع لأنصاره في غرين فولز بمنطقة مونتانا "صدقوني كل شيء سيكون على ما يرام!".

وأردف الرئيس الأميركي وسط التصفيق، "هل سأكون جاهزا؟ أنا مستعد تماما. لقد أعددتُ نفسي طوال حياتي لهذا النوع من الأمور"، منددا مرة أخرى بـ"عدم أمانة" الصحافيين.

وقال ترمب: "ربما ينتهي بي الأمر بإقامة علاقة جيدة مع بوتين".