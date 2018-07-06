بومبيو في بيونغ يانغ لبحث تفاصيل إخلاء "النووي"

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، إلى #بيونغ_يانغ، الجمعة، حيث يأمل الحصول على التزام أكثر وضوحاً حول نزع السلاح النووي، وذلك بعد القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وكان في استقبال بومبيو نظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، والمسؤول الثاني في النظام، كيم يونغ شول.

ومنذ لقائه مع كيم في الثاني عشر من حزيران/يونيو، بدا ترمب متفائلاً حيال فرص السلام في شبه الجزيرة الكورية المقسمة منذ الحرب الكورية 1950-1953، مشدداً على أن التهديد بحرب نووية بات مستبعداً. إلا أن البيان الصادر بعد قمة ترمب وكيم لم يُفصّل أي التزامات محددة.

ووافق كيم على "إخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي"، وهي العبارة التي تفضلها بيونغ يانغ دون أن تأتي على ذكر المطالب الأميركية بأن تقوم كوريا الشمالية بإخلاء ترسانتها الذرية بشكل "يمكن التأكد منه" ولا رجوع عنه".

وقد كُلّف وزير الخارجية الأميركي بالتفاوض على برنامج من أجل التوصل إلى خطة تأمل واشنطن منها أن يعلن كيم حجم برنامجه للأسلحة النووية ويوافق على جدول زمني لتفكيكه.

موضوع يهمك وقع دونالد ترمب وكيم يونغ أون الثلاثاء وثيقة مشتركة تعهد فيها الزعيم الكوري الشمالي "نزعاً كاملاً للسلاح النووي من شبه... اقرأ النص الكامل للاتفاق التاريخي بين ترمب وكيم أميركا

وقال بومبيو لصحافيين، خلال محطة له بالقاعدة الأميركية في يوكوتا باليابان: "لقد أخذ زعماؤنا تعهدات خلال قمة سنغافورة بشأن إخلاء الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بالكامل".

كما أشار إلى أنه "في هذه الرحلة أسعى لمعرفة بعض التفاصيل حول تلك الالتزامات ومواصلة الزخم نحو تطبيق تعهدات زعمائنا لبعضهما البعض وللعالم"، مضيفاً: "أتوقع ان تكون جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية مستعدة للقيام بالشيء نفسه".

وسيمضي الدبلوماسي الأميركي الكبير، الذي يرافقه كبار مساعديه، الليل في العاصمة الكورية الشمالية للمرة الأولى.

وكتب بومبيو في تغريدة أنه يتطلع "لمواصلة العمل نحو نزع السلاح النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بشكل تام ونهائي ويمكن التأكد منه، كم تم الاتفاق عليه مع الزعيم كيم".

Next stop: Pyongyang. I look forward to continuing my meetings with North Korean leaders. There's much hard work ahead but peace is worth the effort. pic.twitter.com/eozwL3Mx28 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 6, 2018

ومن المتوقع أن ينضم أعضاء الوفد الأميركي إلى مأدبة غداء مع كيم يونغ شول، المسؤول الكوري الشمالي الكبير، لدى وصولهم بيونغ يانغ.

وبعد المحادثات مساء الجمعة وصباح السبت في العاصمة، يتوجه بومبيو إلى طوكيو لإطلاق نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على نتائج الزيارة.

وتشمل جولته الدبلوماسية زيارة إلى فيتنام وأبو ظبي قبل التوجه إلى بروكسل للانضمام إلى ترمب لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.