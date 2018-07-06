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رغم التوتر..رئيس المكسيك يدعو ترمب لحفل تنصيبه

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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أعلن الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس أنه يعتزم دعوة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى حفل تنصيبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر، في وقت تشهد العلاقات المكسيكية الأميركية توترا منذ الحملة الانتخابية لترمب قبل عامين.

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحافي "سوف ندعوه، نحن جيران، ولدينا علاقات اقتصادية وتجارة وصداقة وتعاون. ولدينا حدود (طولها) 3180 كم. لذلك فإن الرئيس ترمب سيكون مدعوًّا"، بحسب فرانس برس.

وتابع لوبيز أوبرادور البالغ الرابعة والستين من العمر إن حضور الرئيس الأميركي أو غيابه عن حفل التنصيب "يعتمد على أجندته وما سيُقرره".

وحقق لوبيز اوبرادور فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية المكسيكية الأحد، بحصوله على أكثر من 53 في المئة من الأصوات.

كلمات دالّة

#ترمب

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