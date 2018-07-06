واشنطن تدعو لمواجهة الإرهاب الإيراني في أوروبا

نشرت الخارجية الأميركية عبر موقعها الرسمي قائمة بالأعمال الإرهابية التي رعتها #إيران في #أوروبا خلال العقود الأربعة الماضية أي ما بين 1979 و2018 بينما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو الأوربيين لمواجهة هذا الإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني.

ويتزامن نشر هذه القائمة مع قضية محاولة الاعتداء بقنبلة على مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس السبت الماضي 30 يونيو/ حزيران، والتي اعتقل خلالها المدبر الرئيسي للهجوم وهو دبلوماسي يعمل بالسفارة الإيرانية.

وجاء في مقدمة القائمة أن "النظام الإيراني قد جلب المعاناة والموت للعالم وشعبه، حيث في أوروبا فقط، تسببت الاغتيالات والتفجيرات والهجمات الإرهابية الأخرى التي ترعاها إيران في تشويه حياة عدد لا يحصى من الناس".

وشرحت القائمة بالتفصيل العمليات التي قامت بها أجهزة المخابرات الإيرانية أو عملاؤها من ميليشيات "حزب الله" اللبنانية من تفجير واغتيالات وأعمال خطف وقتل ضد معارضي النظام الإيراني أو أهداف لأميركا وحلفائها.

من جهته، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في معرض تعليقه على قائمة الأعمال الإرهابية في أوروبا، أن يطرح القادة الأوروبيون هذا الأمر مع روحاني وظريف خلال جولتهما الأوروبية".

#Iran’s regime has brought suffering & death to the world & its own people. Just in Europe, Iran-sponsored assassinations, bombings & other terrorist attacks have scarred countless lives. Hope the Europeans raised this with Rouhani & Zarif on their European tour. pic.twitter.com/NjfOqmMw8f — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 6, 2018

وفي تغريدة أخرى، قال بومبيو: "حان الوقت لمواجهة الحقائق حول نظام إيران الخبيث".

وأدت قضية الهجوم الفاشل على مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، إلى فتح ملف عشرات الاغتيالات التي قام بها النظام الإيراني في أوروبا ضد معارضيه وضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.