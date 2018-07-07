دبلوماسي أميركي.. بومبيو يهدي كيم أغنية من ترمب

ذكرت صحيفة كورية جنوبية بارزة، نقلا عن مسؤول أميركي، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إلى كوريا الشمالية، الجمعة، سيسلم الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرصا مضغوطا لأغنية "الرجل الصاروخ" للمغني #إلتون_جون، بناء على طلب من ترمب شخصياً، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز".

ووصل بومبيو إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة في جولة محادثات بين البلدين حول نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ، في ظل تقارير عن نشاط متزايد في المواقع النووية لكوريا الشمالية، رغم تعهد بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي وإلغاء برنامج تطوير الصواريخ.

ونقلت صحيفة "تشوسون إلبو"، وهي من كبرى الصحف في كوريا الجنوبية، تقريراً عن رسالة ترمب التي يحملها بومبيو إلى كيم، ولكنها لم تكشف محتواها، غير أنها أكدت على إهداء ترمب أغنية "الرجل الصاروخ" للزعيم كيم، بحسب مسؤول أميركي لم تكشف عن هويته.

والعام الماضي، وفي خضم خطاب متصاعد بين البلدين، وصف ترمب مرارا كيم بأنه "الرجل الصاروخ"، في إشارة إلى التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ بكثافة هذا العام.

واستعار ترمب تعبير " #الرجل_الصاروخ " من كلمات أغنية جون التي شاهدها على "يوتيوب" منذ مايو الماضي أكثر من 18 مليون شخص. وباع المغني أكثر من 250 مليون إسطوانة خلال تاريخه، وهو من أبرز الموسيقيين في تاريخ بريطانيا.

وقال المصدر الدبلوماسي الأميركي الذي تحدث للصحيفة الكورية الجنوبية إن أغنية "الرجل الصاروخ" كانت موضع حوار ودي بين ترمب وكيم عندما التقيا للمرة الأولى في سنغافورة في الشهر الماضي.

وأوضح المصدر أن ترمب سأل #كيم إذا كان قد استمع لأغنية "الرجل الصاروخ"، مشيرا إلى أن #ترمب طلب من بومبيو إهداء كيم قرصا مضغوطا للأغنية خلال الزيارة القادمة.

.@SecPompeo and the American delegation meets with the North Korean team to move the U.S.-#DPRK conversation forward. pic.twitter.com/PO8uUNQF3k — Department of State (@StateDept) July 6, 2018

وهبطت طائرة بومبيو في مطار سونان الدولي في بيونغ يانغ، الجمعة. واستقبله نائب الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ تشول، ووزير الخارجية ري يونغ هو ومسؤولان آخران.

ولاحقا، نشرت الخارجية الأميركية على "توتير" صورا لاجتماع الوفدين الأميركي والكوري الشمالي في بيونغ يانغ، معلقة أن الهدف هو دفع المحادثات بين البلدين قدما.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن أي لقاء محتمل بين بومبيو وكيم. وكان الأول قد التقى الزعيم الكوري الشمالي في بيونغ يانغ تحضيرا للقمة مع ترمب التي انعقدت في سنغافورة خلال مايو الماضي.