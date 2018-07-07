مقتل جندي أميركي وإصابة اثنين آخرين برصاص مجندين أفغان

قُتل جندي أميركي وأصيب اثنان آخران السبت في جنوب #أفغانستان في هجوم شنه "على ما يبدو" مجندون أفغان، كما أعلنت قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان.

وقالت القوة في بيان إن "الجنديين الجريحين حالهما مستقرة ويتلقيان العلاج حاليا". وأضافت أن "الحادث موضع تحقيق". وعلى جاري عادته، لم يعلن الحلف الأطلسي اسم الجندي الأميركي القتيل، كما لم يذكر أي تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

من جهته، قال ضابط في الشرطة الأفغانية لوكالة "فرانس برس" إن الهجوم وقع في مطار تارينكوت في ولاية اوروزغان.

ولكن هذه المعلومة لم يؤكدها أي مسؤول في الحكومة الأفغانية أو الحلف الأطلسي.

من ناحيتها قالت حركة طالبان في تغريدة على تويتر إن "جنديا أفغانيا" أطلق النار على أميركيين في مطار أوروزغان فقتل وجرح "ما لا يقل عن أربعة" أميركيين.