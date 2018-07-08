بومبيو: عقوبات كوريا الشمالية سارية حتى نزع "النووي"

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، الأحد، في طوكيو، أن العقوبات المفروضة على #بيونغ_يانغ ستبقى سارية حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي إثر محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، إن العقوبات ستبقى سارية على #كوريا_الشمالية حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام".

وأضاف الوزير الأميركي، الذي وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين، أنه "بالرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعاً، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم". كما شدد على أهمية مراقبة الانتهاء من نزع السلاح النووي.

وبالنسبة إلى بومبيو، فإن الأمر يتعلق بـ"نزع للسلاح نووي بالمعنى الواسع"، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة. و"الكوريون الشماليون يفهمون ذلك، ولم يُعارضوه"، على حد قوله.

كما أشار إلى أنه ستكون هناك عملية "تحقق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا هو ما وافق عليه الرئيس (الأميركي دونالد) #ترمب والرئيس كيم (يونغ أون)".

وبدا بومبيو هادئاً على الرغم من أن عملية السلام بين #الولايات_المتحدة و #كوريا_الشمالية شهدت، السبت، تأزماً بعدما رفضت بيونغ يانغ مطالب واشنطن ووصفتها بأنها "أشبه بعقليات العصابات".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الرئيس ترمب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحق العناء".

من جانبه، أعلن وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، الأحد، أن #اليابان والولايات المتحدة و #كوريا_الجنوبية أكدت التزامها بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وصدر هذا البيان بعد لقاء كونو مع بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، في طوكيو.