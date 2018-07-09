ترمب: كيم سيحترم اتفاق نزع الأسلحة النووية

أعرب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الاثنين عن ثقته بأن الزعيم الكوري الشمالي #كيم_يونغ_أون سيحترم الاتفاق الموقع حول نزع الأسلحة النووية إلا أن #الصين قد تسعى إلى تقويضه.

وكتب ترمب في تغريدة: "أنا واثق أن كيم يونغ أون سيحترم الاتفاق الموقع والأهم من ذلك مصافحتنا. لقد اتفقنا على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية"، مضيفا أن "الصين في المقابل قد تكون تمارس ضغوطا سلبية بسبب موقفنا إزاء تجارتها - آمل ألا يكون الأمر كذلك".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، الأحد، في طوكيو، أن العقوبات المفروضة على #بيونغ_يانغ ستبقى سارية حتى إخلاء #كوريا_الشمالية من السلاح النووي بالكامل.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي إثر محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، إن العقوبات ستبقى سارية على#كوريا_الشمالية حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام".

وأضاف الوزير الأميركي، الذي وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين، أنه "بالرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعاً، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم". كما شدد على أهمية مراقبة الانتهاء من نزع السلاح النووي.

وخلال زيارته إلى كوريا الشمالية، قال مسؤولون إن أميركا تحاول استخدام طريقة "رجال العصابات" في المفاوضات، في إشارة إلى محاولة واشنطن فرض مطالبها على بيونغ يانغ. ولكن بومبيو وصف تلك المفاوضات بأنها بناءة وإيجابية.