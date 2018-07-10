ترمب لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا دفع فواتيركم

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بعنف مجدداً الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بسبب عدم إسهامها بما يكفي لتمويل الحلف، في الوقت الذي تبقي فيه تلك الدول على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.

وعشية مغادرته لحضور قمة للحلف في بروكسل على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ربط ترمب بين تمويل الحلف والممارسات التجارية للدول الأخرى الأعضاء.

وقال ترمب على #تويتر: "الولايات المتحدة تنفق على حلف شمال الأطلسي بزيادة كبيرة، مقارنة بما تنفقه أي دولة (عضو) أخرى. هذا ليس عدلا وغير مقبول. ورغم أن تلك الدول تزيد إسهاماتها منذ أن أتيت لمنصبي فإن عليها فعل المزيد".

وفي تغريدة أخرى شكا ترمب من الفائض التجاري الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وخلال أول قمة يحضرها للحلف العام الماضي، ندد ترمب بانخفاض الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية، ودعا الحلف لأن يتصدر جبهة القتال ضد المتطرفين. بل إنه فاجأ كثيرا من زعماء الحلف بحثهم على التركيز على الهجرة غير الشرعية. لكن يبدو أنه منشغل هذا العام بمسألة التجارة.

وقال ترمب الأسبوع الماضي في لقاء شعبي "سأقول لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا بدفع فواتيركم. فالولايات المتحدة لن تتكفل بكل شيء. إنهم يفتكون بنا في التجارة".