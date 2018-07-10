قاضية أميركية ترفض السماح باحتجاز أطفال المهاجرين

رفضت قاضية اتحادية أميركية طلب إدارة الرئيس، دونالد ترمب، السماح باحتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين لفترة طويلة.

وفي حكم أصدرته بالمحكمة الاتحادية في كاليفورنيا، رفضت القاضية دولي جي الطلب المقدم من وزارة العدل بالسماح للحكومة بإبقاء المهاجرين القصر رهن الاحتجاز مع آبائهم.

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد بحثت مقترحاً بأن تقوم السلطات الأميركية بفصل النساء والأطفال الذين يعبرون #الحدود_المكسيكية معا بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة.

وكانت الأسباب وراء طرح مثل المقترح تكمن بردع الأمهات عن #الهجرة للولايات المتحدة مع أطفالهن.

وسيسمح هذا التغيير أن تحتجز الحكومة الآباء والأمهات أثناء اعتراضهم على الترحيل أو انتظار جلسات للنظر في حق #اللجوء. وسيوضع الأطفال تحت حماية إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في "أقل ظروف تقيدية ممكنة" لحين نقلهم لرعاية قريب لهم في #الولايات_المتحدة أو وصي تكفله الدولة.

ولاقت سياسة إدارة #ترمب انتقادات حادة داخل أميركا، وتحديداً من ميلانيا ترمب زوجة الرئيس، ولورا بوش زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكذلك من جانب الديمقراطيين وبعض المنتمين للحزب الجمهوري، وشاركت الأمم المتحدة ومنظمة العفو في توجيه الانتقادات إلى تلك السياسة التي ترمي للضغط على الديمقراطيين من أجل الموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود بين أميركا والمكسيك.