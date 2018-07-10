للأميركيين بلندن: تواروا عن الأنظار خلال زيارة ترمب

أصدرت السفارة الأميركية في لندن تحذيرا، اليوم الثلاثاء، للأميركيين في العاصمة البريطانية، وطالبتهم بالتواري عن الأنظار خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب في وقت لاحق هذا الأسبوع، إذا تحولت الاحتجاجات المناهضة لزيارته إلى أعمال عنف.

ويصل ترمب إلى بريطانيا يوم الخميس بعد قمة لحلف شمال الأطلسي، ومن المتوقع أن يخرج ألوف المحتجين في مظاهرات خلال زيارته بما في ذلك خطط لإطلاق منطاد برتقالي اللون يظهر الرئيس الأميركي على شكل طفل غاضب.

وفي حين تعتبر بريطانيا الولايات المتحدة حليفا وثيقا، فإن بعض البريطانيين ينظرون إلى ترمب على أنه فظ وحاد الطباع ولا يتفق مع قيمهم بشأن عدد من القضايا.

وأعلن أكثر من 50 ألف شخص موافقتهم على المشاركة في مظاهرة في لندن يوم الجمعة احتجاجا على زيارة ترمب، وإن كان من المقرر أيضا خروج تجمعات مضادة للترحيب به.

وقالت السفارة الأميركية في التحذير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني "يتم التحضير لمظاهرات بأعداد كبيرة في الفترة من 12 يوليو/تموز إلى 14 يوليو/تموز 2018 التي تواكب زيارة رئيس الولايات المتحدة للمملكة المتحدة".

وأضافت: "من المتوقع أن تجتذب عدة فعاليات حشودا كبيرة، وسيكون هناك إغلاق للطرق فيما يتصل بتلك الأحداث".

وقالت السفارة إن نصيحتها للمواطنين الأميركيين هي "تجنب الظهور على الملأ وتوخي الحذر إذا تصادف وجودهم بالقرب من التجمعات الكبيرة التي قد تتحول إلى أعمال عنف".

ويصل ترمب إلى بريطانيا يوم الخميس بعد قمة حلف شمال الأطلسي في بلجيكا، وسيظل خلال الليل في مقر السفير الأميركي بوسط لندن حيث تم وضع سياج أمني معدني مرتفع أمام المقر.

وسيعقد ترمب محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويلتقي مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.