بعد هجوم عنيف.. ترمب: "علاقاتي جيدة جداً" مع ميركل    

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن "علاقاته جيدة جداً" مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك خلال لقاء عقد على هامش قمة الحلف الأطلسي في بروكسل.

وقال ترمب للصحافيين "لقد عقدنا لقاء رائعاً، ونحن نبحث في النفقات العسكرية والتجارة. لدينا علاقات جيدة جداً".

وكان ترمب شن قبل ساعات هجوماً حاداً على ألمانيا متهماً إياها "بإثراء روسيا" عبر شراء الغاز وعدم المساهمة بما يكفي في نفقات الدفاع.

وقال إنها "تدفع مليارات الدولارات لروسيا عن إمداداتها للطاقة، وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلاً".

ثم ردت ميركل مؤكدة أن ألمانيا تتخذ قراراتها "بشكل مستقل".

وقالت ميركل بعد لقائها الرئيس الأميركي "تبادلنا الآراء حول مسائل كالهجرة ومستقبل علاقاتنا التجارية".

وأضافت "إننا شركاء وشركاء جيدون ونرغب في أن يستمر التعاون مستقبلاً".