قبيل قمة بروكسل.. ترمب "يشتكي" من مساهمات شركاء الناتو

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أن مساعيه دفعت الشركاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي إلى زيادة مساهماتهم في الحلف الدفاعي الغربي، لكنها لا تزال غير كافية لتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال ترمب للصحافيين قبل قمة للحلف في بروكسل: "قدمت الدول الأخرى حوالي 40 مليار دولار خلال العام الماضي لمساعدة حلف شمال الأطلسي لكن هذا ليس كافياً بعد".

وأضاف: "تنفق الولايات المتحدة الكثير والدول الأخرى لا تنفق ما يكفي خاصة بعضها. هذا الوضع مستمر منذ عقود وليس متكافئاً ولا عادلاً بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة وسنجعله عادلاً. أريد أن أثني على الأمين العام فهو يعمل بجد شديد لحل هذه المشكلة".

ووصل الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، إلى بروكسل عشية قمة لحلف الناتو تطغى عليها أجواء متوترة بسبب مواقفه الحادة من حلفاء الولايات المتحدة.

وحطت الطائرة الرئاسية اير فورس وان بعيد الساعة 21.00 (19.00 بتوقيت غرينتش في مطار ميلسبروك العسكري آتية من واشنطن.