أميركا:عودة كل أبناء المهاجرين دون الخامسة لذويهم اليوم

صرح مسؤول بالإدارة الأميركية بأن كل #أبناء_المهاجرين ممن هم دون الخامسة من العمر والذين تم إبعادهم عن ذويهم عند الحدود مع #المكسيك سيعودون إلى آبائهم في وقت مبكر اليوم الخميس إذا كانوا مؤهلين لذلك.

وقوبل ذلك الشرط بالانتقاد من جانب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قاضى الحكومة بسبب سياسات الفصل التي تتبعها.

وقال المدعي لي جيليرنت "أقل ما يوصف به بيانهم أنه غامض"، مشيرا إلى أن قاضيا في سان دييغو حدد مهلة انتهت يوم الثلاثاء لإعادة الأطفال لذويهم. وأضاف "نعلم أن المهلة انقضت دون أن ينفذوا الأمر".

وكانت الحكومة قد قالت إن بعض الأطفال غير مؤهلين لذلك لأنه تم ترحيل آبائهم أو لأن الآباء لهم سجل جنائي أو غير مؤهلين لسبب أو لآخر.

وألزم القاضي الأميركي دانا سابرو الحكومة بإعادة الأطفال دون الخامسة لذويهم في موعد غايته يوم الثلاثاء الماضي وكل الأطفال بحلول 26 يوليو/تموز.

وستقدم الحكومة اليوم تقريرا إلى سابرو عن التطورات المتعلقة بالأطفال الصغار، وعما إن كانت تتوقع الالتزام بالموعد النهائي بالنسبة للمجموعة الأكبر سنا.

وسبق أن قالت الحكومة إنه تم فصل نحو 2300 طفل عن ذويهم عند الحدود بموجب سياسة "اللا تساهل" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد #ترمب مع الهجرة غير المشروعة، وهي سياسة تم التخلي عنها في يونيو.