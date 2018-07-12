الكونغرس: جماعة الإخوان تهدد الأمن القومي الأميركي

قالت لجنة الأمن القومي في الكونغرس الأميركي، إن جماعة "الإخوان" تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وذكرت خلال جلسة استماع، الأربعاء، أن الجماعة تبنت الإرهاب نهجاً لها.

وأوضح عضو اللجنة، رون ديسانتيس، والذي ترأس الجلسة أن "الإخوان" هي "منظمة مسلحة لها جماعات تتبعها في 70 دولة"، مضيفاً أن بعض هذه الجماعات تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.

وأشار النائب الجمهوري إلى أنه "من الواضح أن جماعة الإخوان تشكل تهديداً جدياً للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها. هناك حاجة لبحث الطريقة المثلى لمواجهة هذا التهديد، لكن تجاهله ليس مقبولاً".

إلى ذلك، قال الدكتور هيليل فرادكين، وهو زميل بارز في معهد هدسون "إن جماعة الإخوان بالتأكيد تسعى لأن تكون عالمية، وهي تقصد أن تشكل تهديداً"، حسب صحيفة "واشنطن تايمز".

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن ثلاثة خبراء حثوا الكونغرس على تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في الوقت الذي تشكل فيه تهديداً عالمياً كبيراً.