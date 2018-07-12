ترمب لزعماء الناتو: لن أكون راضياً إن لم تزيدوا إنفاقكم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي #الناتو أحرزوا "تقدما هائلا" في شأن الإنفاق العسكري للحلف.

وفي مؤتمر صحافي عقده خصيصاً للتحدث عن هذا الموضوع قال #ترمب: "أعلمت الزعماء في الناتو بأنني لن أكون راضياً إن لم يزيدوا إنفاقهم"، معتبراً أن"الولايات المتحدة لم تُعامَل بعدلٍ، لكننا اليوم نحصل على هذه المعاملة. أؤمن بالحلف الأطلسي"، مشدداً على أن التزام الولايات المتحدة إزاء الحلف "يظل قوياً جدا".

وقال ترمب للصحافيين "حلف شمال الأطلسي أقوى بكثير الآن مقارنة بما كان عليه قبل يومين". ووصف اجتماع أزمة لم يكن على جدول الأعمال عقده زعماء الحلف وعددهم 29 صباح اليوم الخميس بأنه "رائع" وشهد "روحا جماعية قوية".

وأكد أن "التزام الولايات المتحدة بالحلف الأطلسي لا يزال قويا"، مضيفاً أن ذلك "يعود بشكل رئيسي للأموال الإضافية التي تعهدت بها" الدول الأخرى"، مضيفاً أن الحلفاء سيرفعون مساهمتهم في الناتو "إلى مستويات لم يروها من قبل".

وأتى مؤتمر ترمب الصحافي بعد جلسة طارئة لحلف #الأطلسي تناولت طلب الرئيس الأميركي من حلفائه زيادة مساهماتهم في هذا الإنفاق العكسري.

وقد وجِّهت الدعوة إلى أعضاء حلف شمال #الأطلسي الـ29 الخميس لعقد اجتماع طارئ في بروكسل ومناقشة زيادة الإنفاق العسكري داخل الحلف.

وقال مصدر دبلوماسي، إن الرئيس الأميركي "استغل الوقت المعطى له لإلقاء كلمته (في اجتماع الناتو) للعودة إلى موضوع الإنفاق العسكري"، مضيفاً أن الأمين العام للحلف ينس ستولنبرغ "دعا بالتالي إلى اجتماع".

من جهتها، أقرّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام باقي الدول الأعضاء في الأطلسي بأن على ألمانيا بذل المزيد فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، وذلك خلال مناقشات "جوهرية جدا" في قمة الحلف اليوم.

وقالت ميركل للصحافيين "عقدنا قمة مكثفة جدا"، مضيفةً أن ترمب طالب بتغيير في تقسيم العبء داخل التحالف لكن في النهاية قدم كل طرف التزاما واضحا تجاه الحلف.