ترمب يصل لندن في أول زيارة له منذ توليه منصبه

حطت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بريطانيا اليوم الخميس، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للبلد الذي وصفه بأنه "نقطة ساخنة" تشهد اضطرابات بسبب أزمة سياسية جراء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وهبطت طائرة الرئاسة في مطار ستانستد في لندن. وسيسافر ترمب في وقت لاحق اليوم إلى قصر بلينهايم الذي يعود إلى القرن الـ18 وهو مسقط رأس ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا وقت الحرب العالمية الثانية.

موضوع يهمك أصدرت السفارة الأميركية في لندن تحذيرا، اليوم الثلاثاء، للأميركيين في العاصمة البريطانية، وطالبتهم بالتواري عن الأنظار... للأميركيين بلندن: تواروا عن الأنظار خلال زيارة ترمب أميركا

وتأتي زيارة ترمب الرسمية إلى المملكة المتحدة في أجواء من التوتر، وفي ظل تظاهرات معادية له يتم تنظيمها.

وشكك ترمب قبل وصوله في أن تكون مقترحات رئيسة الحكومة تيريزا ماي الخميس حول العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست تتوافق مع ما صوت عليه البريطانيون في استفتاء حزيران/يونيو 2016 للخروج من الاتحاد.