بعد انتقاده ماي.. ترمب: العلاقة مع بريطانيا متينة جداً

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن علاقته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "متينة جدا"، وذلك بعدما شن هجوما حادا على استراتيجيتها المتعلقة ببريكست خلال زيارة إلى بريطانيا.

وقال ترمب إلى جانب ماي في مستهل محادثاتهما في المقر الصيفي لرئيسة الوزراء في تشيكرز "العلاقة متينة جدا، ولدينا فعليا علاقة جيدة جدا".

وأضاف أنه سيبحث قضايا تجارية وعسكرية مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم.

وكان ترمب قد قال لصحيفة "صن" إن خطة ماي للخروج من الاتحاد ربما تقضي على أي فرصة لاتفاق تجاري بين البلدين، مضيفا أنه يرى أن غريم ماي، وزير الخارجية بوريس جونسون سيكون "رئيس وزراء عظيما".