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ترمب يوفد فريقا بارزا للقاء رئيس المكسيك المنتخب

المصدر: واشنطن - فرانس برس
رئيس المكسيك الجديد اندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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يوفد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الجمعة فريقا من كبار مسؤوليه لعقد اجتماع مع الرئيس المكسيكي المنتخب، سيتطرقون خلاله إلى الأهمية التي يوليها للعلاقات بين الولايات المتحدة و #المكسيك بعد أشهر من العلاقات المتوترة.

وسيرأس الوفد وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس: "هذه زيارة مهمة مقررة في لحظة جوهرية في علاقتنا الثنائية" مع المكسيك.

وحقق اندريس مانويل لوبيز اوبرادور فوزا كبيرا في الانتخابات التي جرت في المكسيك في الأول من تموز/يوليو.

وأضاف المسؤول في الخارجية الأميركية أن الوفد سيضم صهر ترمب ومستشاره #جاريد_كوشنر، ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وسيلتقي المسؤولون الأميركيون أيضا الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته انريكي بينا نييتو الذي يترك منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر ووزير خارجيته لويس فيديغاراي.

وأشار المسؤول في الخارجية الأميركية إلى أن جميع القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الدولتين المجاورتين ستكون على الطاولة بما في ذلك التجارة والهجرة والأمن والحدود.

كلمات دالّة

#مايك بومبيو, #جاريد كوشنر, #المكسيك, #دونالد ترمب

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