أميركا.. مفاجأة جديدة بقضية لم شمل مهاجرين مع أبنائهم

أمر قاض أميركي الحكومة بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم بعد أن فصلهم مسؤولون عند الحدود الأميركية المكسيكية.

وتعمل الحكومة الأميركية على لم شمل نحو 2000 طفل مع آبائهم الذين اعتُقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة الرئيس دونالد #ترمب التي تقضي "بعدم التسامح مطلقا" لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية.

وقال القاضي دانا سابراو خلال جلسة في سان دييجو" ليس منطقيا قيام أي من الآباء الذين تم فصلهم بدفع أي شيء".

وكان سابراو قد أمر في يونيو/حزيران بلم شمل الأطفال بحلول 26 يوليو/تموز، ولم تستطع الحكومة الوفاء بموعد نهائي الأسبوع الماضي للم شمل الأطفال الأصغر سنا مع آبائهم.

وتأتي هذه القضية من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية. وقال محاموهم خلال جلسة يوم الجمعة إن مسؤولي الهجرة أبلغوا #المهاجرين الآباء بضرورة دفع تكاليف لم شملهم مع أولادهم.

وأشارت وثائق للمحكمة من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن مسؤولي #الهجرة طلبوا بشكل مبدئي من أحد الآباء دفع 1900 دولار ليتم لم شمله مع ابنه.