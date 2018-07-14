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ترمب: إدارة أوباما تجاهلت مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات

المصدر: لندن - رويترز
ترمب يتحدث في ميامي
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تساءل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، عن سبب عدم اتخاذ إدارة الرئيس السابق #باراك_أوباما إجراءات فيما يتعلق بمزاعم تدخل #روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وأعلنت هيئة محلفين اتحادية كبرى، أمس الجمعة، أن ضباطا بالمخابرات العسكرية الروسية راقبوا خلسة أجهزة كمبيوتر خاصة بالحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية #هيلاري_كلينتون ولجان حملة الحزب الديمقراطي، وسرقوا كميات ضخمة من البيانات.

وقال ترمب على تويتر: "القصص التي سمعتموها عن الاثني عشر روسيا أمس (الجمعة) وقعت في عهد إدارة أوباما وليس إدارة ترمب".

وأضاف: "لماذا لم يتخذوا إجراء بشأنها، خصوصا عندما أفادت تقارير بأن الإف.بي.آي (مكتب التحقيقات الاتحادي) أبلغ الرئيس أوباما بها في سبتمبر، أي قبل الانتخابات؟".

وتابع الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى: "أين جهاز الخادم الخاص باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي؟ ولماذا لم يصادره الإف.بي.آي؟ أهي الدولة العميقة؟".

كلمات دالّة

#باراك أوباما, #روسيا, #هيلاري كلينتون

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