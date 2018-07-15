واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان البحث عن رفات قتلى الحرب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن محادثات اليوم الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لمناقشة إعادة رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 "تمخضت عن التزامات قوية"

وسيجري عقد اجتماع ثان بخصوص هذه المسألة غدا الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى منذ تسع سنوات التي يلتقي فيها مسؤولون عسكريون كبار من الجانبين لعقد محادثات. وقال بومبيو في بيان إن الجانبين التقيا على الحدود بين الكوريتين واتفقا على استئناف الأنشطة الميدانية المشتركة للبحث عن رفات الأميركيين المفقودين في الحرب.

وأضاف "محادثات اليوم كانت بناءة واتسمت بروح التعاون، وتمخضت عن التزامات قوية".

وتمثل إعادة رفات هؤلاء الجنود الأميركيين إحدى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة لم يسبق لها مثيل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في سنغافورة في يونيو/حزيران.

وذكر بومبيو أن اجتماعات على مستوى العمل ستبدأ غدا الاثنين لتنسيق الخطوات التالية لإعادة الرفات، بما في ذلك نقل الرفات التي تم جمعها بالفعل في كوريا الشمالية.

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إن مسؤولين من كوريا الشمالية أشاروا من قبل إلى أن لديهم رفات ما يصل إلى مئتي جندي أميركي. لكن مسؤولا عسكريا أميركيا مطلعا قال الشهر الماضي إنه لم يتضح بعد العدد الذي قد تسلمه كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن القوات الأميركية جاءت بنحو مئة نعش خشبي للمنطقة المنزوعة السلاح الشهر الماضي ستستخدم لنقل الرفات.

وتشير بيانات عسكرية أميركية إلى أن رفات حوالي 7700 جندي أميركي ما زالت مفقودة منذ الحرب الكورية. ولقي ما يربو على 36 ألفا و500 جندي أميركي حتفهم في تلك الحرب.

وكشف بومبيو النقاب عن خطة إجراء المحادثات بعد زيارة بيونغ يانغ هذا الشهر، ووصف المسألة بأنها إحدى القضايا الرئيسية التي حقق فيها الجانبان تقدما على الرغم من اتهام كوريا الشمالية لوفده بالتقدم بطلبات "على غرار رجال العصابات" فيما يتعلق بنزع السلاح النووي خلال هذه الزيارة.

وقال بومبيو في بادئ الأمر إن الجانبين اتفقا على إجراء المحادثات المتعلقة برفات الأميركيين يوم الخميس، لكن لم يحضر ممثلون عن كوريا الشمالية إلى الحدود. وقال مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية اقترحت بعد ذلك الاجتماع مع مسؤولين عسكريين أميركيين اليوم الأحد.

ونفذت كوريا الشمالية والولايات المتحدة عمليات مشتركة لاستعادة رفات الجنود الأميركيين في الفترة من 1996 وحتى 2005، لكنها توقفت حين تدهورت العلاقات بين البلدين مع تسريع بيونغ يانغ وتيرة تطوير برنامجها النووي.

وفي قمة سنغافورة، قطع كيم يونغ أون تعهدا بالعمل على نزع السلاح النووي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص كيفية وتوقيت تفكيك برنامج بلاده النووي الذي سعت لتطويره في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعبر بومبيو عن أمله في الكشف عن التفاصيل الخاصة بكيفية تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي واستعادة رفات الجنود الأميركيين في محادثاته في بيونغ يانغ هذا الشهر.

وفي وقت لاحق، قال إنه أحرز تقدما فيما يتعلق بتحديد إطار زمني لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.