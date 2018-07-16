ترمب: الناتو بات الآن قوياً وثرياً

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أن قمة حلف شمال الأطلسي، التي حضرها الأسبوع الماضي، كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه تمت تغطيتها بشكل غير دقيق من عدد كبير من وسائل الإعلام.

وقال ترمب عبر حسابه على موقع "تويتر" الاثنين: "تلقيت الكثير من المكالمات من قادة دول الحلف يشكرونني فيها على المساعدة في لم شملهم وحملهم على التركيز على الالتزامات المالية في الوقت الحاضر والمستقبل. عقدنا قمة عظيمة بحق غطتها كثير من وسائل الإعلام بشكل غير دقيق. حلف الأطلسي بات الآن قوياً وثرياً".

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

كما لفت، قبيل قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير #بوتين الاثنين، إلى أن التوتر في العلاقات مع موسكو مرده التحقيق الذي يجريه الإف بي آي حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وقال ترمب في تغريدة إن "علاقاتنا مع روسيا لم تكن يوماً أسوأ مما هي عليه الآن بسبب سنوات من التهور والحماقة الأميركية والآن الحملة السياسية"، في إشارة إلى التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت #مولر.

ووصل الرئيس الأميركي، الأحد، إلى العاصمة الفنلندية، #هلسنكي، عشية قمته مع بوتين. وكان ترمب قد قال، في وقت سابق، إن سقف توقعاته منخفض إزاء اللقاء المرتقب.